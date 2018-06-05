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"Сльози не ховали навіть чоловіки": у Києві попрощалися з відомим українським хореографом (відео)

STYLERЗірки        05.06.2018 - 13:41
Фото: pixabay.com/kyasarin
Фото: pixabay.com/kyasarin

Друзі і колеги провели хореографа в останню путь оплесками

У Києві у Видубицькому монастирі провели в останню путь українського хореографа і режисера Миколу Бойченка, який загинув 1 червня 2018 року. Українська співачка Руслана Лижичко опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook відео прощання з Бойченко.

"Відбулося прощання з Колею Бойченко - видатним українським режисером у Видубицькому монастирі. Було дуже багато людей, друзів, художників, продюсерів, музикантів, співаків, танцюристів, журналістів, відомих зірок", - написала співачка.

"Сльози не ховали навіть чоловіки. Ми провели Колю гучними оплесками", - зазначила вона.

Відео: Прощання з хореографом (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Раніше повідомлялося про смерть відомого українського хореографа.

Термінова новина за 4 червня (відео: РБК-Україна)

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Теги: похорон, хореография
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