"Слезы не прятали даже мужчины": в Киеве попрощались с известным украинским хореографом (видео)

Друзья и коллеги провели хореографа в последний путь аплодисментами

В Киеве в Выдубицком монастыре провели в последний путь украинского хореографа и режиссера Николая Бойченко, который погиб 1 июня 2018 года. Украинская певица Руслана Лыжичко опубликовала на своей странице в соцсети Facebook видео прощания с Бойченко.

"Состоялось прощание с Колей Бойченко - выдающимся украинским режиссером в Выдубицком монастыре. Было очень много людей, друзей, художников, продюсеров, музыкантов, певцов, танцоров, журналистов, известных звезд", - написала певица.

"Слезы не прятали даже мужчины. Мы провели Колю громкими аплодисментами", - отметила она.

Видео: Прощание с хореографом (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Ранее сообщалось о смерти известного украинского хореографа. 1 июня 2018 года умер украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко. В социальной сети Facebook об этом сообщила балерина и коллега хореографа Даша Маликова.

Срочная новость за 4 июня (видео: РБК-Украина)