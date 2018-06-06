Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео

Він помер у понеділок, 4 червня

Український режисер Леонід Кантер зняв на відео свою смерть. Це підтверджує, що режисер здійснив самогубство. Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Весь процес знімав на відео, яке вилучила поліція. Воно долучене до матеріалів кримінального провадження", - повідомив Тракало.

Він також додав, що зброю відправлено на експертизу.

"Оскільки є відео, є зброя, яка відправлено на експертизу, то попередній висновок судмедексперта вказує на те, що людина таким чином вирішив піти з життя", - сказав він.

Тракало підтвердив, що Леонід Кантер застрелився в ємності резервуара для води. Тіло режисера знайшла його подруга, яка і викликала поліцію.

Розслідування веде Бахмацький відділ ГУНП в Чернігівській області. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".

До речі, друзі режисера не вірять у його самогубствое.

За словами режисера Ярослава Попова, який був близько знайомий із загиблим, Кантер як раз почав монтувати свій черговий фільм. За два дні до події він п'ять годин просидів за монтажем, багато жартував і сміявся, а після нібито поїхав додому на свій хутір Обирок задоволеним.

"Я не бачив тіла, ніяких доказів не бачив. Дивно, що так швидко все відбувається, завтра в 9:00 в крематорії поховання в закритій труні", - сказав Попов.

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