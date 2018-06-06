Смерть Леонида Кантера: друзья режиссера не верят в его самоубийство

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Друзья украинского режиссера Леонида Кантера, который по предварительной информации застрелился 4 июня, не верят в то, что это было самоубийство. Об этом сообщает ТСН.

По словам режиссера Ярослава Попова, который был близко знаком с погибшем, Кантер как раз начал монтировать свой очередной фильм. За два дня до происшествия он пять часов просидел за монтажем, много шутил и смеялся, а после якобы уехал домой на свой хутор Обирок довольным.

"Я не видел тела, никаких доказательств не видел. Странно, что так быстро все происходит, завтра в 9:00 в крематории захоронение в закрытом гробу", - сказал Попов.

Видео: Друзья Леонида Кантера не верят в его самоубийство (tsn.ua)

"Я понимаю, что скорее всего это правда, но я оставляю себе вот такую небольшую надежду, глупую надежду, что это ошибка", - признался давний друг Кантера, волонтер Мирослав Гай.

В полиции отметили, что режиссер оставил предсмертную записку.

"Следственно-оперативная группа с места происшествия изъяла оружие, из которого человек пожелал лишить себя жизни. Также изъята предсмертная записка, еще есть вещественные доказательства, которые указывают на то, что человек решил таким образом покинуть этот мир", - объяснил начальник сектора коммуникаций ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль.

Напомним, что в Киеве прощаются с режиссером Леонидом Кантером.

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