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Смерть Леоніда Кантера: друзі режисера не вірять у його самогубство

STYLERЗірки        06.06.2018 - 11:18
Фото: Леонід Кантер (facebook.com/leonid.kanter.9)
Фото: Леонід Кантер (facebook.com/leonid.kanter.9)

Вони знайшли нестиковки в цій версії

Друзі українського режисера Леоніда Кантера, який за попередньою інформацією, застрелився 4 червня, не вірять у те, що це було самогубство. Про це повідомляє ТСН.

За словами режисера Ярослава Попова, який був близько знайомий із загиблим, Кантер як раз почав монтувати свій черговий фільм. За два дні до події він п'ять годин просидів за монтажем, багато жартував і сміявся, а після нібито поїхав додому на свій хутір Обирок задоволеним.

"Я не бачив тіла, ніяких доказів не бачив. Дивно, що так швидко все відбувається, завтра в 9:00 в крематорії поховання в закритій труні", - сказав Попов.

Відео: Друзі Леоніда Кантера не вірять у його самогубство (tsn.ua)

"Я розумію, що швидше за все це правда, але я залишаю собі ось таку невелику надію, дурну надію, що це помилка", - зізнався давній друг Кантера, волонтер Мирослав Гай.

У поліції зазначили, що режисер залишив передсмертну записку.

"Слідчо-оперативна група з місця події вилучила зброю, з якої людина побажав позбавити себе життя. Також вилучено передсмертну записку, ще є речові докази, які вказують на те, що людина таким чином вирішив покинути цей світ", - пояснив начальник сектору комунікацій ГУНП в Чернігівській області Сергій Бриль.

Нагадаємо, що у Києві прощаються з режисером Леонидом Кантером.

Коротко про головне за 5 червня

Самогубство Леоніда Кантера: чим прославився знаменитий режисер і мандрівник Застрелився відомий український режисер і письменник
Теги: смерть, режисер
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