Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео

Он скончался в понедельник, 4 июня

Украинский режиссер Леонид Кантер снял на видео свою смерть. Это подтверждает, что режиссер совершил самоубийство. Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Весь процесс снимал на видео, которое изъяла полиция. Оно приобщено к материалам уголовного производства", - сообщил Тракало.

Он также добавил, что оружие отправлено на экспертизу.

"Поскольку есть видео, есть оружие, которое отправлено на экспертизу, то предварительное заключение судмедэксперта указывает на то, что человек решил таким образом уйти из жизни", - сказал он.

Тракало подтвердил, что Леонид Кантер застрелился в емкости резервуара для воды. Тело режиссера нашла его подруга, которая и вызвала полицию.

Расследование ведет Бахмачский отдел ГУНП в Черниговской области. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Кстати, друзья режиссера не верят в его самоубийствоэ.

По словам режиссера Ярослава Попова, который был близко знаком с погибшем, Кантер как раз начал монтировать свой очередной фильм. За два дня до происшествия он пять часов просидел за монтажем, много шутил и смеялся, а после якобы уехал домой на свой хутор Обирок довольным.

"Я не видел тела, никаких доказательств не видел. Странно, что так быстро все происходит, завтра в 9:00 в крематории захоронение в закрытом гробу", - сказал Попов.

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