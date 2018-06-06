Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 13:59
Фото: Леонид Кантер (facebook.com leonid.kanter.9)
Фото: Леонид Кантер (facebook.com leonid.kanter.9)

Он скончался в понедельник, 4 июня

Украинский режиссер Леонид Кантер снял на видео свою смерть. Это подтверждает, что режиссер совершил самоубийство. Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Весь процесс снимал на видео, которое изъяла полиция. Оно приобщено к материалам уголовного производства", - сообщил Тракало.

Он также добавил, что оружие отправлено на экспертизу.

"Поскольку есть видео, есть оружие, которое отправлено на экспертизу, то предварительное заключение судмедэксперта указывает на то, что человек решил таким образом уйти из жизни", - сказал он.

Тракало подтвердил, что Леонид Кантер застрелился в емкости резервуара для воды. Тело режиссера нашла его подруга, которая и вызвала полицию.

Расследование ведет Бахмачский отдел ГУНП в Черниговской области. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Кстати, друзья режиссера не верят в его самоубийствоэ.

По словам режиссера Ярослава Попова, который был близко знаком с погибшем, Кантер как раз начал монтировать свой очередной фильм. За два дня до происшествия он пять часов просидел за монтажем, много шутил и смеялся, а после якобы уехал домой на свой хутор Обирок довольным.

"Я не видел тела, никаких доказательств не видел. Странно, что так быстро все происходит, завтра в 9:00 в крематории захоронение в закрытом гробу", - сказал Попов.

Коротко о главном за 5 июня

Умер известный советский актер: стало известно место и дата похорон Смерть Леонида Кантера: в Киеве прощаются с режиссером (фото)
Теги: смерть, режиссер
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top