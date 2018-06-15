Смерть Леоніда Кантера: в мережі почали збір грошей на останній фільм режисера

Покійний Леонід Кантер збирався зняти фільм "Людина з табуреткою"

У мережі оголосили збір коштів на останній фільм режисера Леоніда Кантера, який покінчив з собою. Про це повідомили на сторінці картини "Людина з табуреткою" у Facebook.

"У Леоніда з'явилася божевільна ідея, яка повністю змінила не тільки його життя, але і долі дуже багатьох людей, які підхопили цю сміливу авантюру. Мова йде про гру "З табуретом до океану", суть якої – донести 4 табуретки з київської кухні на узбережжя 4 світових океанів. Разом з виставами, піснями, пригодами і відкриттями мандрівники несли глибокий сенс художньої ініціативи – довести собі і світу, що мрії збуваються, якщо їх здійснювати", – сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/Людина-з-Табуретом)

Леонід Кантер провів чотири масштабні експедиції до Атлантичного, Індійського, Льодовитому і Тихому океанах, знімаючи документальні фільми. Заради останньої картини режисер проїхав автостопом через Канаду, Сполучені Штати, Мексики, Панами, Болівію, Колумбію, Еквадор, Бразилію, Аргентину, Чилі.

Перед смертю Леонід Кантер залишив докладні вказівки щодо роботи над фільмом і організації прокату.

Картину обіцяють презентувати вже цієї осені.

Підтримати останній проект покійного режисера можна тут.

Раніше повідомлялося, що режисер записав самогубство на відео.

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