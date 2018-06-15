Смерть Леонида Кантера: в сети начали сбор денег на последний фильм режиссера

Покойный Леонид Кантер собирался снять фильм "Человек с табуреткой"

В сети объявили сбор средств на последний фильм режиссера Леонида Кантера, который покончил с собой. Об этом сообщили на странице картины "Человек с табуреткой" в Facebook.

"У Леонида появилась безумная идея, которая полностью изменила не только его жизнь, но и судьбы очень многих людей, которые подхватили эту смелую авантюру. Речь идет об игре "С табуретом к океану", суть которой – донести 4 табуретки из киевской кухни на берега 4 мировых океанов. Вместе со спектаклями, песнями, приключениями и открытиями путешественники несли глубокий смысл художественной инициативы – доказать себе и миру, что мечты сбываются, если их осуществлять", – сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/Людина-з-Табуретом)

Леонид Кантер провел четыре масштабные экспедиции к Атлантическому, Индийскому, Ледовитому и Тихому океанам, снимая документальные фильмы. Ради последней картины режиссер проехал автостопом через Канаду, Соединенные Штаты, Мексику, Панаму, Боливию, Колумбию, Эквадор, Бразилию, Аргентину, Чили.

Перед смертью Леонид Кантер оставил подробные указания по работе над фильмом и организации проката.

Картину обещают презентовать уже этой осенью.

Поддержать последний проект покойного режиссера можно тут.

Ранее сообщалось, что режиссер записал самоубийство на видео.

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