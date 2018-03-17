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Смерть українського режисера в Москві: названа причина гибелі

STYLERЗірки        17.03.2018 - 13:10
Фото: Олександр Павловський (facebook.com dayofrг)
Фото: Олександр Павловський (facebook.com dayofrг)

З 2000 року українець жив у Москві

16 березня в Москві помер український режисер Олександр Павловський, про причини його смерті повідомило видання Riafan.ru.

За інформацією порталу, смерть українця настала раптово. Відзначається, що ніякої хвороби в останній час у нього не було.

Як раніше писав Styler, у Росії помер український режисер Олександр Павловський. Йому було 70 років. У РФ він переїхав ще у 2000-ті роки. Сам Павловський був родом з Одеси, він народився в 1947 році. Про його смерть повідомили в Союзі кінематографістів Росії.

"16 березня 2018 року на 71-му році життя не стало нашого друга і колеги — члена Спілки кінематографістів Росії режисера ігрового кіно Павловського Олександра Ілліча", - сказано в повідомленні.

Олександр Ілліч Павловський зняв ігрові фільми і телевізійні серіали: "Щасливий Кукушкін", "Ар-хі-ме-ди!", "Подарунок долі" (совм. з Л.Павловським), "Депутатська година", "Струни для гавайської гітари", "Трест, який лопнув", "Зелений фургон", "На вістрі меча", "Світла особистість", "І чорт з нами!", "Дитина до листопада", "Зефір у шоколаді", "Ліва груди Афродіти", "Жриця кохання", "Атлантида".

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Теги: смерть, причины
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