Смерть украинского режиссера в Москве: названа причина кончины

С 2000 года украинец жил в Москве

16 марта в Москве умер украинский режиссер Александр Павловский, о причине его смерти сообщило издание Riafan.ru.

По информации портала, смерть украинца наступила внезапно. Отмечается, что никакой болезни в последнее время у него не было.

Как ранее писал Styler, в России умер украинский режиссер Александр Павловский. Ему было 70 лет. В РФ он переехал еще в 2000-ые годы. Сам Павловский был родом из Одессы, он родился в 1947 году. О его кончине сообщили в Союзе кинематографистов России.

"16 марта 2018 года на 71-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича", - сказано в сообщении.

Александр Ильич Павловский снял игровые фильмы и телевизионные сериалы: "Счастливый Кукушкин", "Ар-хи-ме-ды!", "Подарок судьбы" (совм. с Л.Павловским), "Депутатский час", "Струны для гавайской гитары", "Трест, который лопнул", "Зеленый фургон", "На острие меча", "Светлая личность", "И черт с нами!", "Ребенок к ноябрю", "Зефир в шоколаде", "Левая грудь Афродиты", "Жрица любви", "Атлантида".