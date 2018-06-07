Сніжана Єгорова опинилася в лікарні (відео)

Актриса записала відверте відеозвернення до шанувальників

Відома українська актриса і телеведуча Сніжана Єгорова опинилася в лікарні. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook, і опублікувала емоційне відеозвернення до шанувальників.

"Я, чесно кажучи, не розраховувала, що мені доведеться в такому вигляді виходити в ефір", - зазначила вона.

Вона подякувала шанувальникам за підтримку.

"Я хочу трохи відпочити, подумати про себе, своє майбутнє, про майбутнє моїх дітей. Тому що, насправді, як ви знаєте, вже довгі роки, останні п'ять років, я одна їх виховую, і все це відбувається під нескінченним потоком звинувачень, образ і принижень з боку багатьох людей, які не хочуть розбиратися в цій ситуації", – розповіла Єгорова.

"Я ще хотіла вибачитися, напевно, за те, що я не змогла бути цинічною, прагматичною, не змогла втриматися від емоційної вчинку, за те, що я намагаюся залишитися порядною людиною, і що я не змогла знайти в собі сили бути неемоційною в цій ситуації", - додала вона.

Відео: Сніжана Єгорова в лікарні (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Напередодні Сніжана Єгорова зі скандалом звільнилася з телеканалу "Прямий". Причиною стало те, що в ефірі передачі "Поярковnews" за участі Мухарського глядачам запропонували взяти участь в опитуванні: "Якщо б у вас була можливість врятувати одного з них, кого б ви не дали вбити ворогу: Антіна Мухарського чи Сніжану Єгорову". За результатами голосування переміг екс-чоловік Єгорової.

Нагадаємо, Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства.

Чого ви не знали про найзнаменитішого ревізора (відео: STYLER.rbc.ua)