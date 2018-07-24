Знято у Києві: переможниця Євробачення 2018 представила тизер відео

Фото: Нетта Барзілай - Netta Barzilai (скріншот з відео)

Ізраїльська співачка розповіла про ролику

Переможниця міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2018, ізраїльська співачка Нетта Барзілай представила тизер нового кліпу, який знімався в Києві. Відповідний ролик опубліковано на офіційній сторінці 25-річної співачки у соцмережі Facebook.

Виявилося, що відеоробота виконавиці – реклама для популярного каналу Netflix.

"У всій цій метушні, я майже забула поділитися з вами цією частиною, над якою ми працювали вже більше місяця. Разом з моєю командою ми сумлінно працювали, щоб це стало найкращим комерційним продуктом для Netflix. Дякую вам всім", - написала Барзілай.

Відео: Нетта Барзілай (facebook.com/nettabarzi)

Раніше повідомлялося, що переможниця Євробачення 2018 показала перші кадри кліпу, знятого в Києві.

Скандальна і неординарна ізраїльська співачка Нетта Барзілай, яка з піснею "Toy" перемогла на конкурсі Євробачення 2018, була помічена в українській столиці. Зірку побачили у Святошинському районі.

Що ви не знали про Нетту Барзілай (відео: STYLER.rbc.ua)