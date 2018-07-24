Снято в Киеве: победительница Евровидения 2018 представила тизер видео

Фото: Нетта Барзилай - Netta Barzilai (скриншот из видео)

Израильская певица рассказала о ролике

Победительница международного песенного конкурса Евровидение 2018, израильская певица Нетта Барзилай представила тизер нового клипа, который снимался в Киеве. Соответствующий ролик опубликован на официальной странице 25-летней певицы в соцсети Facebook.

Оказалось, что видеоработа исполнительницы – реклама для популярного канала Netflix.

"Во всей этой суете, я почти забыла поделиться с вами этой частью, над которой мы работали уже больше месяца. Вместе с моей командой мы добросовестно работали, чтобы это стало лучшим коммерческим продуктом для Netflix. Спасибо вам всем", - написала Барзилай.

Видео: Нетта Барзилай (facebook.com/nettabarzi)

Ранее сообщалось, что победительница Евровидения 2018 показала первые кадры клипа, отснятого в Киеве.

Скандальная и неординарная израильская певица Нетта Барзилай, которая с песней "Toy" победила на конкурсе Евровидение 2018, была замечена в украинской столице. Звезду увидели в Святошинском районе.

Что вы не знали о Нетте Барзилай (видео: STYLER.rbc.ua)