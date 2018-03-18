Солістка "НеАнгелів" Слава розповіла про виховання своїх дітей

Співачка зізналася, що не може бути суворою мамою

Солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська розповіла про те, чому віддала свого 3-річного сина в секцію з футболу. Про це співачка розповіла в інтерв'ю Катерині Осадчій для передачі "Світське життя".

Нещодавно Слава Камінська віддала свого 3-річного сина Леонардо на заняття з футболу. Співачка вважає, що такі заняття навчать сина спілкуванню і відповідальності.

"Ми віддали Леонарда на футбол для того, щоб він мав кращу комунікацію з дітками. Оскільки тут і відповідальність якась з'являється, командний дух", - сказала Слава.

Незважаючи на щільний робочий графік, Слава Камінська особисто присутня на тренуваннях і вболіває за трирічного футболіста.

Крім Леонардо, у Слави є ще дочка Лаура, яка молодша за брата рівно на рік.

Підхід до виховання дітей у артистки досить щадний. Вона згадує, як її в дитинстві перевантажували різними гуртками.

"У моєму дитинстві мама змушувала мене ходити в музичну школу, вона змушувала мене ходити на театральні курси, і акробатику, і танці. Над своїми дітьми я так не буду знущатися", - впевнена співачка.

Слава Камінська не забороняє дітям користуватися гаджетами, адже сучасні діти – це діти цифрового покоління.

"Планшети дуже люблять, але там розвиваючі ігри", - повідомила співачка.

Вона стверджує, що хотіла б бути більш суворим вихователем, але не може відмовляти дітям.

"Прийшла додому, потрібен якийсь виховний процес, а як я можу на них сердитися. Ось підходить Лаура і каже: "Мамочко, я так більше не буду". Ну от що можна зробити", - поділилася Камінська.

Відео: Як виховують дітей знаменитості ("Світське життя")

До речі, Слава з "НеАнгелів" вразила шанувальників новим образом.

Нещодавно Слава з "НеАнгелів" в черговий раз нагадала своїм передплатникам, що у неї натуральне і не фарбоване волосся, але днями вона показала фото в Instagram, на якому зображена з висвітленним волоссям.