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"Свідомість не втрачав": Тімур Мірошниченко розповів про народження своєї дочки

STYLERЗірки        24.06.2018 - 22:40
Фото: Тімур Мірошниченко (facebook.com/tim.miroshnychenko)
Фото: Тімур Мірошниченко (facebook.com/tim.miroshnychenko)

Ведучий брав участь у партнерських пологах

Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко розповів про те, як він брав участь у народженні своєї дочки Мії. Про те, як відбувались пологи Мірошниченко розповів в інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя".

18 червня Тимур Мірошниченко, ведучий Євробачення 2017, став батьком. У нього народилася донька Мія. І Тимур разом зі своєю дружиною Інною Рудик брали участь у партнерських пологах.

Артист зізнався, що свідомість під час пологів він не втрачав і нічого страшного в процесі пологів не побачив.

"Лікарі в пологовому будинку робили все, щоб те чого мені не треба було бачити, я не бачив. Тобто я нічого страшного не побачив. Більше того, мені в роддомі сказали, що це стереотип, коли чоловіки падають в непритомність, і за всю історію саме того пологового будинку лише 18 чоловіків втратили свідомість", - повідомив Тимур.

Крім того, Тимур повідомив, що пуповину дитині він не став перерізати самостійно і довірив цю місію лікарям.

"Я не різав пуповину, мені пропонували, але все ж я вважаю, що кожен повинен робити свою роботу. Я ж не прошу за них коментувати Євробачення, - пожартував ведучий.

Відео: Тімур Мірошниченко ("Світське життя")

До речі, ми писали про те, як ведучий Тимур Мірошниченко став татом.

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Теги: ведущий, мирошниченко, роды
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