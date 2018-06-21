"Спасибі, що не Валерій Леонтьєв": Єфросиніній приписали зовнішність різних знаменитостей

Фанати порівняли телеведучу зі світовими та українськими зірками

Українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram, на які тут же відреагували її фоловери.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

У коментарях під знімком шанувальники ведучої вже прозвали її Машею Джексоном, а деякі помітили, що вона схожа на інших різних знаменитостей. Користувачі порівнюють телеведучу також з Надією Мейхер і запропонували піти до "ВІА Гри".

Скріншот коментарів до публікації Маши Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

"Читаючи коментарі під попереднім постом, можна легко визначити, скільки різних поколінь серед моїх підписників. Значить, я "вилита" Каменських, Дуа Ліпа, Лобода, Кіра Найтлі, Надя Мейхер, Сандра Буллок, Жюльєт Бінош, Майкл Джексон, і навіть...Ірина Панаровська. Спасибі, загалом, що не Валерій Леонтьєв...", - прокоментувала телеведуча реакцію шанувальників.

Скріншот публікації Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники відразу ж відгукнулися на цей запис і підбадьорили Машу, сказавши, що вона неповторна і має свій власний стиль.

Скріншот коментарів до публікації Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

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