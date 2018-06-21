"Спасибо, что не Валерий Леонтьев": Ефросининой приписали внешность разных знаменитостей

Фанаты сравнили телеведущую с мировыми и украинскими звездами
Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала новые фото на своей странице в Instagram, на которые тут же отреагировали ее подписчики.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
В комментариях под снимками поклонники ведущей уже прозвали ее Машей Джексоном, а некоторые заметили, что она похожа на других разных знаменитостей. Пользователи сравнивают ведущую также с Надеждой Мейхер и предложили пойти в "ВИА Гру".
Скриншот комментариев к публикации Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)
"Читая комментарии под предыдущим постом, можно легко определить, сколько разных поколений среди моих подписчиков. Значит, я "вылитая" Каменских, Дуа Липа, Лобода, Кира Найтли, Надя Мейхер, Сандра Буллок, Жюльет Бинош, Майкл Джексон, и даже...Ирина Панаровская. Спасибо, в общем, что не Валерий Леонтьев", - прокомментировала телеведущая реакцию поклонников.
Скриншот публикации Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)
Подписчики сразу же откликнулись на эту запись и подбодрили Машу, сказав, что она неповторима и имеет свой собственный стиль.
Скриншот комментариев к публикации Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, травести-дива Монро высказалась о противниках Марша Равенства в поддержку ЛГБТ-сообществ, который недавно прошел в Киеве.
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