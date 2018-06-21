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"Спасибо, что не Валерий Леонтьев": Ефросининой приписали внешность разных знаменитостей

STYLERЗвёзды        21.06.2018 - 00:37
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фанаты сравнили телеведущую с мировыми и украинскими звездами

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала новые фото на своей странице в Instagram, на которые тут же отреагировали ее подписчики.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

В комментариях под снимками поклонники ведущей уже прозвали ее Машей Джексоном, а некоторые заметили, что она похожа на других разных знаменитостей. Пользователи сравнивают ведущую также с Надеждой Мейхер и предложили пойти в "ВИА Гру".

Скриншот комментариев к публикации Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

"Читая комментарии под предыдущим постом, можно легко определить, сколько разных поколений среди моих подписчиков. Значит, я "вылитая" Каменских, Дуа Липа, Лобода, Кира Найтли, Надя Мейхер, Сандра Буллок, Жюльет Бинош, Майкл Джексон, и даже...Ирина Панаровская. Спасибо, в общем, что не Валерий Леонтьев", - прокомментировала телеведущая реакцию поклонников.

Скриншот публикации Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики сразу же откликнулись на эту запись и подбодрили Машу, сказав, что она неповторима и имеет свой собственный стиль.

Скриншот комментариев к публикации Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, травести-дива Монро высказалась о противниках Марша Равенства в поддержку ЛГБТ-сообществ, который недавно прошел в Киеве.

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Теги: фото, Маша Ефросинина, Майкл Джексон
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