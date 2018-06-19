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У США застрелили ще одного відомого репера (фото)

STYLERЗірки        19.06.2018 - 11:18

За один день було скоєно два злочини

У США в понеділок, 18 червня, був застрелений ще один американський репер - 21-річний Jimmy Wopo. Вбивство сталося в місті Піттсбург, штат Пенсільванія. Прибулі на місце злочину поліцейські виявили там двох хлопців у авто з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє Mirror.

Постраждалих госпіталізували. Jimmy Wopo перебував у критичному стані. 21-річний артист помер.

Фото: Jimmy Wopo (справа) з другом (instagram.com/woponese)

Фото: Jimmy Wopo (instagram.com/woponese)

Відзначається, що смерть репера підтвердив його менеджер Тейлор Меглін.

Раніше повідомлялося, що у США застрелили популярного 20-річного репера.

Артиста госпіталізували у важкому стані. Від отриманих травм репер впав у кому. Лікарям не вдалося врятувати Онфроя і він помер.

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Теги: рэпер, вбивство, смерть
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