У США застрелили ще одного відомого репера (фото)

За один день було скоєно два злочини
У США в понеділок, 18 червня, був застрелений ще один американський репер - 21-річний Jimmy Wopo. Вбивство сталося в місті Піттсбург, штат Пенсільванія. Прибулі на місце злочину поліцейські виявили там двох хлопців у авто з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє Mirror.
Постраждалих госпіталізували. Jimmy Wopo перебував у критичному стані. 21-річний артист помер.
Фото: Jimmy Wopo (справа) з другом (instagram.com/woponese)
Фото: Jimmy Wopo (instagram.com/woponese)
Відзначається, що смерть репера підтвердив його менеджер Тейлор Меглін.
Раніше повідомлялося, що у США застрелили популярного 20-річного репера.
Артиста госпіталізували у важкому стані. Від отриманих травм репер впав у кому. Лікарям не вдалося врятувати Онфроя і він помер.
У США застрелили популярного 20-річного репера Джасея Дуейна Онфроя, відомого під псевдонімом XXXTentacion.
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