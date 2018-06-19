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В США застрелили еще одного известного рэпера (фото)

STYLERЗвёзды        19.06.2018 - 11:18

За один день было совершено два преступления

В США в понедельник, 18 июня, был застрелен еще один американский рэпер - 21-летний Jimmy Wopo. Убийство произошло в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили там двух парней в авто с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает Mirror.

Пострадавших госпитализировали. Jimmy Wopo находился в критическом состоянии. 21-летний артист скончался.

Фото: Jimmy Wopo (справа) с другом (instagram.com/woponese)

Фото: Jimmy Wopo (instagram.com/woponese)

Отмечается, что смерть рэпера подтвердил его менеджер Тейлор Меглин.

Ранее сообщалось, что в США застрелили популярного 20-летнего рэпера.

Артиста госпитализировали в тяжелом состоянии. От полученных травм рэпер впал в кому. Врачам не удалось спасти Онфроя и он скончался.

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Теги: рэпер, убийство, смерть
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