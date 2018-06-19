В США застрелили популярного 20-летнего рэпера

Американский исполнитель умер в результате огнестрельного ранения

В США застрелили популярного рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Ему было 20 лет, сообщает TMZ со ссылкой на полицию Флориды.

На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона в Южной Флориде. К артисту подбежал неизвестный и несколько раз в него выстрелил. После злоумышленник забрал сумку Louis Vuitton и скрылся.

Рэпера госпитализировали в тяжелом состоянии. От полученных травм рэпер впал в кому. Врачам не удалось спасти Онфроя и он скончался.

Фото: Джасей Дуэйн Онфрой (heightline.com facebook)

По словам полицейских, на XXXTentacion напали двое чернокожих мужчин в капюшонах. У стрелявшего на лице была одета красная маска. Подозреваемые скрылись на автомобиле Dodge Journey темного цвета.

Джасей Дуэйн Онфрой, он же XXXTentacion, был популярным мериканским рэпером. Его дебютный альбом XXXTentacion - "17" вышел 25 августа 2017 года. Пластинка заняла второе место в чарте Billboard 200. Следующий альбом исполнителя "?" возглавил рейтинг в 2018 году.

Ранее сообщалось, что умер известный голливудский кинопродюсер.

Кинопродюсер ушел из жизни на 93 году из-за кровоизлияния в мозг. Смерть Брегмана позднее подтвердил его сын Майкл. Он рассказал, что Брегман умер в больнице, куда его доставили ночью. По словам Майкла, отец отошел "быстро и спокойно".

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