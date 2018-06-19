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У США застрелили популярного 20-річного репера

STYLERЗірки        19.06.2018 - 08:53

Американський виконавець помер у результаті вогнепального поранення

У США застрелили популярного репера Джасей Двейн Онфрой, відомого під псевдонімом XXXTentacion. Йому було 20 років, повідомляє TMZ з посиланням на поліцію Флориди.

На репера напали, коли він виходив зі свого мотосалону в Південній Флориді. До артисту підбіг невідомий і кілька разів в нього вистрілив. Після зловмисник забрав сумку Louis Vuitton і зник.

Репера госпіталізували у важкому стані. Від отриманих травм репер впав у кому. Лікарям не вдалося врятувати Онфроя і він помер.

Фото: Джасей Двейн Онфрой (heightline.com facebook)

За словами поліцейських, на XXXTentacion напали двоє чорношкірих чоловіків в капюшонах. У того, хто стріляв на обличчі була одягнена червона маска. Підозрювані втекли на автомобілі Dodge Journey темного кольору.

Джасей Двейн Онфрой він же XXXTentacion, був популярним меріканскім репером. Його дебютний альбом XXXTentacion - "17" вийшов 25 серпня 2017 року. Платівка зайняла друге місце в чарті Billboard 200. Наступний альбом виконавця "?" очолив рейтинг в 2018 році.

Раніше повідомлялося, що помер відомий голлівудський кінопродюсер.

Кінопродюсер пішов з життя на 93 році через крововилив в мозок. Смерть Брегман пізніше підтвердив його син Майкл. Він розповів, що Брегман помер в лікарні, куди його доставили вночі. За словами Майкла, батько відійшов "швидко і спокійно".

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Теги: смерть
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