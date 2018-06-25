Євробачення 2019: названо вірогідне місто проведення конкурсу

У конкурсі на місце проведення було чотири міста, в тому числі і Єрусалим

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2019, швидше за все, відбудеться в Тель-Авіві. Про це повідомляє Haaretz. У конкурсі на місце проведення беруть участь чотири міста: Єрусалим, Тель-Авів, Хайфа та Ейлат.

Як повідомили в міністерстві фінансів країни, єдиний відповідний стандартам конкурсу майданчик знаходиться в Тель-Авіві. Це один з павільйонів міського Центру ярмарків.

Фото: Євробачення-2018 (facebook.com/EurovisionSongContest)

На даний момент ведуться переговори між представниками ізраїльської корпорації телерадіомовлення "Кан" і відомства щодо фінансування заходу. Повідомляється, що Ізраїль витратить на Євробачення від 16,6 до 22,1 млн доларів.

Проте ще має пройти конкурс міст-претендентів для винесення остаточного рішення з приводу місця проведення міжнародного конкурсу.

Нагадаємо, що переможцем Євробачення в цьому році стала Нетта Барзілай з піснею Toy.

Раніше ми писали про те, що пісня українського виконавця на Євробаченні-2018 MELOVINа зайняла 3-е місце по популярності серед глядачів.

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