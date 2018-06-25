Евровидение 2019: назван вероятный город проведения конкурса

В конкурсе на место проведения было четыре города, в том числе и Иерусалим
Международный песенный конкурс Евровидение 2019, скорее всего, пройдет в Тель-Авиве. Об этом сообщает Haaretz. В конкурсе на место проведения участвуют четыре города: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.
Как сообщили в министерстве финансов страны, единственная соответствующая стандартам конкурса площадка находится в Тель-Авиве. Это один из павильонов городского Центра ярмарок.
Фото: Евровидение-2018 (facebook.com/EurovisionSongContest)
На данный момент ведутся переговоры между представителями израильской корпорации телерадиовещания "Кан" и ведомства по поводу финансирования мероприятия. Сообщается, что Израиль потратит на Евровидение от 16,6 до 22,1 млн долларов.
Однако еще должен пройти конкурс городов-претендентов для вынесения окончательного решения по поводу места проведения международного конкурса.
Напомним, что победителем Евровидения в этом году стала Нетта Барзилай с песней Toy.
Ранее мы писали о том, что песня украинского представителя на Евровидение-2018 MELOVINа заняла 3-е место по популярности среди зрителей.
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