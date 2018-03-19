Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Стало відомо, чому госпіталізували зірку "Сватів"

STYLERЗірки        19.03.2018 - 15:58
Фото: Федір Добронравов (instagram.com-fedordobronravov)
Фото: Федір Добронравов (instagram.com-fedordobronravov)

Артист потрапив до лікарні в Москві

У неділю, 18 березня, зірку серіалу "Свати" Федора Добронравова госпіталізували. Причиною став "невеликий напад", як розповів ТАСС художній керівник Московського театру сатири Олександр Ширвіндт.

"Щодо здоров'я Федора Добронравова ніякої паніки немає. У Федора трапився якийсь маленький напад судинного властивості. Це сталося в Сергієвому Посаді, сьогодні він їде в Москву і на пару днів ляже в клініку для обстеження", - зазначив він.

У зв'язку з госпіталізацією актора театр скасував запланований на 21 березня виставу з участю Добронравова "Де ми?!".

Федір Добронравов — переважно комедійний кіно - і театральний актор. У 2011 році йому присвоєно звання Народного артиста Росії. Він відомий за такими фільмами і серіалами як "Свати", "Ліквідація", "День радіо", "Золоте теля" та інших.

Раніше повідомлялося, що зірка серіалу "Свати" потрапив в лікарню.

Інформацію підтвердила представник артиста Ірина Сойкина, але подробиць події не озвучила.

За її словами, Добронравов знаходиться в лікарні, "але йому вже краще".

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Медики повідомили про стан відомого російського актора У Москві поховали Олега Табакова (фото)
Теги: Федір Добронравов, актор
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top