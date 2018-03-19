Стало відомо, чому госпіталізували зірку "Сватів"

Артист потрапив до лікарні в Москві

У неділю, 18 березня, зірку серіалу "Свати" Федора Добронравова госпіталізували. Причиною став "невеликий напад", як розповів ТАСС художній керівник Московського театру сатири Олександр Ширвіндт.

"Щодо здоров'я Федора Добронравова ніякої паніки немає. У Федора трапився якийсь маленький напад судинного властивості. Це сталося в Сергієвому Посаді, сьогодні він їде в Москву і на пару днів ляже в клініку для обстеження", - зазначив він.

У зв'язку з госпіталізацією актора театр скасував запланований на 21 березня виставу з участю Добронравова "Де ми?!".

Федір Добронравов — переважно комедійний кіно - і театральний актор. У 2011 році йому присвоєно звання Народного артиста Росії. Він відомий за такими фільмами і серіалами як "Свати", "Ліквідація", "День радіо", "Золоте теля" та інших.

Раніше повідомлялося, що зірка серіалу "Свати" потрапив в лікарню.

Інформацію підтвердила представник артиста Ірина Сойкина, але подробиць події не озвучила.

За її словами, Добронравов знаходиться в лікарні, "але йому вже краще".