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Стало відомо, чому вихід четвертого сезону "Ріка і Морті" затримується

STYLERЗірки        19.03.2018 - 16:55
Фото: Cartoon Network
Фото: Cartoon Network

Одного з творців шоу звинуватили в алкоголізмі

Стало відомо, що канал Cartoon Network все ще не замовив новий сезон американського анімаційного серіалу "Рік і Морті". Про це повідомив один з творців шоу Ден Хармон на своїй сторінці в Twitter.

Один з користувачів Twitter звинуватив Хармона в тому, що він все ще не закінчив писати сценарій четвертого сезону серіалу. "Припиніть витрачати час і закінчите наступний сезон R&M, ви ледачий алкоголік", - написав він. На що сценарист відповів, що це досить складно зробити, оскільки канал все ще не замовив продовження шоу.

"Я тебе почув, становище складне. З одного боку, це може бути важким завданням, особливо коли у тебе згубний ледачий алкоголізм, - написати шоу, яке навіть не замовив телеканал. З іншого, думки про те, що фанати як ти платять свою ціну ... тобто ... Мені потрібно випити", - зазначив Хармон.

 

 

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Теги: мультфільм, сериалы, режисер
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