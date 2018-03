Стало відомо, чому вихід четвертого сезону "Ріка і Морті" затримується

Одного з творців шоу звинуватили в алкоголізмі

Стало відомо, що канал Cartoon Network все ще не замовив новий сезон американського анімаційного серіалу "Рік і Морті". Про це повідомив один з творців шоу Ден Хармон на своїй сторінці в Twitter.

Один з користувачів Twitter звинуватив Хармона в тому, що він все ще не закінчив писати сценарій четвертого сезону серіалу. "Припиніть витрачати час і закінчите наступний сезон R&M, ви ледачий алкоголік", - написав він. На що сценарист відповів, що це досить складно зробити, оскільки канал все ще не замовив продовження шоу.

"Я тебе почув, становище складне. З одного боку, це може бути важким завданням, особливо коли у тебе згубний ледачий алкоголізм, - написати шоу, яке навіть не замовив телеканал. З іншого, думки про те, що фанати як ти платять свою ціну ... тобто ... Мені потрібно випити", - зазначив Хармон.

I hear ya, tough spot. On one hand, it can be challenging, especially with crippling lazy alcoholism, to write a show that hasn’t been ordered by a network. On the other hand, the thought that fans like you pay the price...I mean...I’m gonna grab a drink https://t.co/mvn9nthxCE