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Культуру рідної планети Супермена назвали гендерфлюідною

STYLERСеріали        16.03.2018 - 17:58
Фото: SyFy
Фото: SyFy

Уолліс Дей пояснила особливості жителів Криптону

Актриса Уолліс Дей, яка знялася в майбутньому серіалі "Криптон", заявила, що творці шоу не намагалися спеціально зробити жінок рідної планети Супермена сильними. Вона зазначила, що культура Криптону є гендерфлюідною. Про це повідомляє Comicbook.

 Слово "Gender fluid" означає "статеву мінливість". Гендерфлюідам складно визначитися зі своєю статтю, і вони вибирають відразу обидві. Так, Уолліс Дей зазначила, що на Криптоні не існує звичних для нас гендерний ролей: чоловіки і жінки абсолютно рівні.

"Культура Криптону практично гендерфлюідна. Я думаю, що це було частиною обговорення. Там немає чоловічих особин, які сильніші за жіночих особин. Безумовно, всі жіночі персонажі, як і чоловічі, сильні і незалежні. Сильні жінки, у яких є цілі, важкою працею заробили свої позиції. Тому є загальна повага до персонажів. Звичайно, жіночі персонажі йдуть на рівних в сценах, які, я думаю, вам абсолютно сподобаються. Це неймовірно сильні і емоційні сцени. І такого буде багато", - розповіла артистка.

Нагадаємо, що прем'єра серіалу "Криптон" відбудеться 21 березня. Шоу розповість про події, які відбувалися на батьківщині Супермена за 200 років до того, як планета була знищена.

Нагадаємо, що в мережі з'явився другий трейлер фільму "Месники 3: Війна нескінченності".

 

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Теги: супергерои, сериалы
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