Культуру родной планеты Супермена назвали гендерфлюидной

Уоллис Дей объяснила особенности жителей Криптона

Актриса Уоллис Дей, которая снялась в предстоящем сериале "Криптон", заявила, что создатели шоу не пытались специально сделать женщин родной планеты Супермена сильными. Она отметила, что культура Криптона является гендерфлюидной. Об этом сообщает Comicbook.

Слово "Gender fluid" означает "половую изменчивость". Гендерфлюидам сложно определиться со своим полом, и они выбирает сразу оба. Так, Уоллис Дей отметила, что на Криптоне не существует привычных для нас гендерный ролей: мужчины и женщины абсолютно равны.

"Культура Криптона практически гендерфлюидна. Я думаю, что это было частью обсуждения. Там нет мужских особей, которые сильнее женских особей. Определенно, все женские персонажи, как и мужские, сильны и независимы. Сильные женщины, у которых есть цели, тяжелым трудом заработали свои позиции. Поэтому есть общее уважение к персонажам. Конечно, женские персонажи идут на равных в сценах, которые, я думаю, вам абсолютно понравятся. Это невероятно сильные и эмоциональные сцены. И такого будет много", - рассказала артистка.

Напомним, что премьера сериала "Криптон" состоится 21 марта. Шоу расскажет о событиях, которые происходили на родине Супермена за 200 лет до того, как планета была уничтожена.

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