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Стало известно, почему выход четвертого сезона "Рика и Морти" задерживается

STYLERЗвёзды        19.03.2018 - 16:55
Фото: Cartoon Network
Фото: Cartoon Network

Одного из создателей шоу обвинили в алкоголизме

Стало известно, что канал Cartoon Network все еще не заказал новый сезон американского анимационного сериала "Рик и Морти". Об этом сообщил один из создателей шоу Дэн Хармон на своей странице в Twitter.

Один из пользователей Twitter  обвинил Хармона в том, что он все еще не закончил писать сценарий четвертого сезона сериала. "Прекратите тратить время и закончите следующий сезон R&M, вы ленивый алкоголик", - написал он. На что сценарист ответил, что это достаточно сложно сделать, поскольку канал все еще не заказал продолжение шоу.

 "Я тебя услышал, положение трудное. С одной стороны, это может быть тяжелой задачей, особенно когда у тебя пагубный ленивый алкоголизм, — написать шоу, которое даже не заказал телеканал. С другой, мысли о том, что фанаты вроде тебя платят свою цену… То есть… Мне нужно выпить", - отметил Хармон.

 

 

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Теги: мультфильм, сериалы, режиссер
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