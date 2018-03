Стало известно, почему выход четвертого сезона "Рика и Морти" задерживается

Одного из создателей шоу обвинили в алкоголизме

Стало известно, что канал Cartoon Network все еще не заказал новый сезон американского анимационного сериала "Рик и Морти". Об этом сообщил один из создателей шоу Дэн Хармон на своей странице в Twitter.

Один из пользователей Twitter обвинил Хармона в том, что он все еще не закончил писать сценарий четвертого сезона сериала. "Прекратите тратить время и закончите следующий сезон R&M, вы ленивый алкоголик", - написал он. На что сценарист ответил, что это достаточно сложно сделать, поскольку канал все еще не заказал продолжение шоу.

"Я тебя услышал, положение трудное. С одной стороны, это может быть тяжелой задачей, особенно когда у тебя пагубный ленивый алкоголизм, — написать шоу, которое даже не заказал телеканал. С другой, мысли о том, что фанаты вроде тебя платят свою цену… То есть… Мне нужно выпить", - отметил Хармон.

I hear ya, tough spot. On one hand, it can be challenging, especially with crippling lazy alcoholism, to write a show that hasn’t been ordered by a network. On the other hand, the thought that fans like you pay the price...I mean...I’m gonna grab a drink https://t.co/mvn9nthxCE