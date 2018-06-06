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Стало відомо про смерть зірки популярного американського серіалу

STYLERЗірки        06.06.2018 - 19:25
Ілюстративне фото (pixabay.com/Elfiepenn)
Ілюстративне фото (pixabay.com/Elfiepenn)

Акторові було 75 років

У США помер відомий американський актор, зірка популярного серіалу "Офіс" Х'ю Дейн. Про смерть артиста повідомив в Twitter його колега, актор Реїн Вілсон.

"RIP Х'ю Дейн, він же Хенк, охоронець. Він був одним із великих. Такий добрий, смішний, талановитий. Ми всі будемо по ньому нудьгувати", - зазначив Вілсон.

Скріншот з Твіттер

Найбільшу популярність Х'ю Дейн отримав завдяки яскравій ролі охоронця Хенка в серіалі "Офіс". Також він знімався в серіалах "Друзі", "Принц із Беверлі-Хіллз". Актор зіграв невеликі ролі і на великому екрані: з'являвся в картинах "Знайомство з Факерами 2" і "Дівич-вечір у Вегасі".

Скріншот з Твіттер

За повідомленнями американських ЗМІ, актор помер ще 16 травня, але про його смерть стало відомо лише кілька днів тому. Причини смерті - невідомі.

Нагадаємо, стало відомо місце і дата похорону знаменитого актора Леоніда Неведомського.

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Теги: сериалы, актор, зірка
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