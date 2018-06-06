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Умер известный советский актер: стало известно место и дата похорон

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 11:06
Кадр из фильма "Мачеха"
Кадр из фильма "Мачеха"

Артиста проведут в последний путь в Питере

В Санкт-Петербурге 3 июня после борьбы с тяжелой болезнью умер советский и российский актер театра и кино Леонид Неведомский. Стало известно, где похоронят артиста. Об этом сообщает "РИА Новости".

Прощание с актером пройдет в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Артиста похоронят в четверг, 7 июня.

Отмечается, что Неведомский посвятил этому театру 51 год своей жизни и исполнил более 40 ролей.

Отпевание и прощание пройдет в храме Воскресения Словущего на Литературных мостках. После Неведомского похоронят на Волковском кладбище.

Напомним, Леонид Неведомский родился 13 октября 1939 года в белорусском городе Витебск. Он сыграл роли в более 100 картинах, в частности в фильмах "Мачеха", "Синяя птица", "Цыган", "Возвращение Будулая", "Старая крепость".

Также артист снимался в сериалах "Агент национальной безопасности", "Убойная сила", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Доярка из Хацапетовки" и других.

Ранее сообщалось, что умер известный советский актер.

Коротко о главном за 5 июня (видео: РБК-Украина)

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Теги: смерть, актер, артист
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