Помер відомий радянський актор: стало відомо місце і дата похорону

Артиста проведуть в останню путь в Пітері

В Санкт-Петербурзі 3 червня після боротьби з важкою хворобою помер радянський і російський актор театру і кіно Леонід Неведомський. Стало відомо, де поховають артиста. Про це повідомляє "РИА Новости".

Прощання з актором пройде у Великому драматичному театрі імені Товстоногова в Санкт-Петербурзі. Артиста поховають у четвер, 7 червня.

Зазначається, що Неведомський присвятив цьому театру 51 рік свого життя і виконав понад 40 ролей.

Відспівування і прощання пройде в храмі Воскресіння Словущого на Літературних містках. Після Неведомського поховають на Волковському кладовищі.

Нагадаємо, Леонід Неведомський народився 13 жовтня 1939 року в білоруському місті Вітебськ. Він зіграв ролі у понад 100 картинах, зокрема у фільмах "Мачуха", "Синій птах", "Циган", "Повернення Будулая", "Стара фортеця".

Також артист знімався в серіалах "Агент національної безпеки", "Убойная сила", "Бандитський Петербург", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Доярка з Хацапетівки" та інших.

Раніше повідомлялося, що помер відомий радянський актор.

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