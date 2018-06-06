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Стало известно о смерти звезды популярного американского сериала

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 19:25
Иллюстративное фото (pixabay.com/Elfiepenn)
Иллюстративное фото (pixabay.com/Elfiepenn)

Актеру было 75 лет

В США скончался известный американский актер, звезда популярного сериала "Офис" Хью Дэйн. О смерти артиста сообщил в Twitter его коллега, актер Рэин Уилсон.

"RIP Хью Дэйн, он же Хэнк, охранник. Он был одним из великих. Такой добрый, смешной, талантливый. Мы все будем по нему скучать", - отметил Уилсон. 

Скриншот из Твиттер

Наибольшую популярность Хью Дэйн получил благодаря яркой роли охранника Хэнка в сериале "Офис". Также он снимался в сериалах "Друзья", "Принц из Беверли-Хиллз". Актер сыграл небольшие роли и на большом экране: появлялся в картинах "Знакомство с Факерами 2" и "Девичник в Вегасе".

Скриншот из Твиттер

По сообщениям американских СМИ, актер умер еще 16 мая, но о его смерти стало известно только несколько дней назад. Причины смерти - не уточняются.

Напомним, стало известно место и дата похорон знаменитого актера Леонида Неведомского. 

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Теги: сериалы, актер, звезда
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