Не стало "живої легенди": в Ужгороді померла Народна артистка України

На 90-му році пішла з життя легенда Закарпаття

В ніч з 8 на 9 червня пішла з життя народна артистка України, легенда Закарпаття, балетмейстер-постановник заслуженого Закарпатського народного хору Клара Федорівна Балог.

Серце жінки зупинилося на 90-му році життя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталія Петий-Потапчук.

"Царство Небесне і Вічна пам'ять в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/natalia petiy-potapchuk

Зазначимо, що Клара Балог народилася 17 липня 1928 року в Ужгороді, в родині шевця Федора Керечаника. У 1947 році закінчила Ужгородське музично-педагогічне училище. З 1945 року - солістка балету. Викладала народно-сценічний танець у Київському хореографічному училищі, брала уроки класичного танцю в заслуженої артистки України Галини Березової. З 1959 року працювала балетмейстером Закарпатського народного хору.

Клара Балог подарувала професійній сцені народні танці, зібрані і записані нею у різних районах Закарпаття. Була нагороджена орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня та іншими державними нагородами України. За відданість народному танцю її неодноразово називали "живою легендою української культури".

Раніше Рената Литвинова зворушливо попрощалася з Кірою Муратовою.

Відео: video.rbc.ua