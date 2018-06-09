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Не стало "живої легенди": в Ужгороді померла Народна артистка України

STYLERЗірки        09.06.2018 - 23:13
Фото: свічка (Deviantart.net)
Фото: свічка (Deviantart.net)

На 90-му році пішла з життя легенда Закарпаття

В ніч з 8 на 9 червня пішла з життя народна артистка України, легенда Закарпаття, балетмейстер-постановник заслуженого Закарпатського народного хору Клара Федорівна Балог.

Серце жінки зупинилося на 90-му році життя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталія Петий-Потапчук.

"Царство Небесне і Вічна пам'ять в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/natalia petiy-potapchuk

Зазначимо, що Клара Балог народилася 17 липня 1928 року в Ужгороді, в родині шевця Федора Керечаника. У 1947 році закінчила Ужгородське музично-педагогічне училище. З 1945 року - солістка балету. Викладала народно-сценічний танець у Київському хореографічному училищі, брала уроки класичного танцю в заслуженої артистки України Галини Березової. З 1959 року працювала балетмейстером Закарпатського народного хору.

Клара Балог подарувала професійній сцені народні танці, зібрані і записані нею у різних районах Закарпаття. Була нагороджена орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня та іншими державними нагородами України. За відданість народному танцю її неодноразово називали "живою легендою української культури".

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: умерла
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