Не стало "живой легенды": в Ужгороде умерла Народная артистка Украины

На 90-м году ушла из жизни легенда Закарпатья

В ночь с 8 на 9 июня ушла из жизни народная артистка Украины, легенда Закарпатья, балетмейстер-постановщик заслуженного Закарпатского народного хора - Клара Федоровна Балог.

Сердце женщины остановилось на 90-м году жизни.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Петий-Потапчук.

"Царство Небесное и Вечная память в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/natalia petiy-potapchuk

Отметим, что Клара Балог родилась 17 июля 1928 в Ужгороде, в семье сапожника Федора Керечаника. В 1947 году закончила Ужгородское музыкально-педагогическое училище. С 1945 года - солистка балета. Преподавала народно-сценический танец в Киевском хореографическом училище, брала уроки классического танца у заслуженной артистки Украины Галины Березовой. С 1959 года работала балетмейстером Закарпатского народного хора.

Клара Балог подарила профессиональной сцене народные танцы, собранные и записанные ею в разных районах Закарпатья. Была награждена орденом князя Ярослава Мудрого V степени и другими государственными наградами Украины. За преданность народному танцу ее неоднократно называли "живой легендой украинской культуры".

Ранее Рената Литвинова трогательно простилась с Кирой Муратовой.

Видео: video.rbc.ua