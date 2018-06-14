Станіслав Говорухін помер: названа причина смерті режисера

Режисер пішов з життя на 83-му році

У Росії в підмосковному санаторії "Барвиха" у четвер, 14 червня, помер відомий радянський і російський актор, режисер і політичний діяч Станіслав Говорухін. Попередньо встановлено, що Говорухін міг померти від гострої серцевої недостатності. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Режисер пішов з життя на 83-му році.

"Питання про місце похорону поки вирішується. Але, швидше за все, це буде Новодівоче кладовище", - розповіли в Mash.

Скріншот (t.me/breakingmash)

Варто відзначити, що Говорухін був членом партії "Единая Россия" і очолював комітет по культурі.

Станіслав Говорухін народився 29 березня 1936 року в містечку Березники. Після закінчення Всесоюзного державного інституту кінематографії почав працювати на Одеській кіностудії.

Свого часу Говорухін знявся майже в 30 картинах. Серед художніх фільмів, зрежисованих ним, найбільш відомі такі, як "Вертикаль", "Десять негренят", "Ворошиловський стрілок", "Благословіть жінку", "Місце зустрічі змінити не можна" та інші.

Варто відзначити, що на виборах президента Російської Федерації в 2012 році Говорухін очолював передвиборний штаб Володимира Путіна. Він активно підтримував політику Кремля щодо України.

Раніше повідомлялося, що Станіслав Говорухін помер.

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