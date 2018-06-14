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Станислав Говорухин умер: названа причина смерти режиссера

STYLERЗвёзды        14.06.2018 - 15:10
Фото: Станислав Говорухин (twitter.com/kpru)
Фото: Станислав Говорухин (twitter.com/kpru)

Режиссер ушел из жизни на 83-м году

В России в подмосковном санатории "Барвиха" в четверг, 14 июня, умер известный советский и российский актер, режиссер и политический деятель Станислав Говорухин. Предварительно установлено, что Говорухин мог скончаться от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Режиссер ушел из жизни на 83-м году.

"Вопрос о месте похорон пока решается. Но, скорее всего, это будет Новодевичье кладбище", - рассказали в Mash.

Скриншот (t.me/breakingmash)

Стоит отметить, что Говорухин был членом партии "Единая Россия" и возглавлял комитет по культуре.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городке Березники. После окончания Всесоюзного государственного института кинематографии начал работать на Одесской киностудии.

В свое время Говорухин как актер снялся в около 30 полнометражных кино- и телекартинах. Среди художественных фильмов, срежиссированных ним, наиболее известны такие, как: "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя" и другие.

Стоит отметить, что на выборах президента Российской Федерации в 2012 году Говорухин возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. Он активно поддерживал политику Кремля по отношению к Украине.

Ранее сообщалось, что Станислав Говорухин умер.

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Теги: смерть, режиссер, умер
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