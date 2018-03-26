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"Намагаюся харчуватися правильно і регулярно": Регіна Тодоренко розповіла про свій ідеальний сніданок

STYLERЗірки        26.03.2018 - 13:16
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча звернулася до підписників з проханням привчати свій організм до здорового харчування

Популярна співачка і ведуча Регіна Тодоренко поділилася секретом свого ідеального здорового сніданку.

Так, Тодоренко зізналася: "Останнім часом я дуже намагаюся харчуватися правильно і регулярно, правда, з таким ритмом життя як у мене, не завжди виходить. Найважливішою частиною раціону я вважаю СНІДАНОК. Щоб день пройшов продуктивно, важливо дати організму як можна більше енергії".

Регіна Тодоренко про улюбленого сніданку

Регіна Тодоренко про улюблений сніданок (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Виявилося, що екс-ведуча шоу "Орел и Решка" самостійно готує домашні йогурти.

"Мій сніданок - це домашній йогурт, який готую сама, свіжі фрукти і сир Ламбер. По-моєму, це найздоровіша їжа. Та ще й дуже смачна. Привчайте свій організм до правильного сніданку, і він скаже вам "спасибі", - підсумувала Тодоренко.

Регіна Тодоренко з мамою Іриною

Регіна Тодоренко з мамою Іриною (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регіна Тодоренко

Фото: instagram.com/reginatodorenko

До речі, раніше Регіна Тодоренко прокоментувала найфантастичніші чутки про себе.

Виявилося, що телеведучій приписують ідеальне сімейне життя з чоловіком-боксером і сином.

Нагадаємо, у київському палаці "Україна" 2 лютого відбулася 10-та ювілейна церемонія нагородження "Viva! Найкрасивіші 2018" (відеорепортаж з червоної доріжки: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)

10 цікавих фактів про Регіну Тодоренко (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: завтрак, Регіна Тодоренко
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