"Намагаюся харчуватися правильно і регулярно": Регіна Тодоренко розповіла про свій ідеальний сніданок

Телеведуча звернулася до підписників з проханням привчати свій організм до здорового харчування

Популярна співачка і ведуча Регіна Тодоренко поділилася секретом свого ідеального здорового сніданку.

Так, Тодоренко зізналася: "Останнім часом я дуже намагаюся харчуватися правильно і регулярно, правда, з таким ритмом життя як у мене, не завжди виходить. Найважливішою частиною раціону я вважаю СНІДАНОК. Щоб день пройшов продуктивно, важливо дати організму як можна більше енергії".

Регіна Тодоренко про улюблений сніданок (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Виявилося, що екс-ведуча шоу "Орел и Решка" самостійно готує домашні йогурти.

"Мій сніданок - це домашній йогурт, який готую сама, свіжі фрукти і сир Ламбер. По-моєму, це найздоровіша їжа. Та ще й дуже смачна. Привчайте свій організм до правильного сніданку, і він скаже вам "спасибі", - підсумувала Тодоренко.

Регіна Тодоренко з мамою Іриною (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Фото: instagram.com/reginatodorenko

До речі, раніше Регіна Тодоренко прокоментувала найфантастичніші чутки про себе.

Виявилося, що телеведучій приписують ідеальне сімейне життя з чоловіком-боксером і сином.

Нагадаємо, у київському палаці "Україна" 2 лютого відбулася 10-та ювілейна церемонія нагородження "Viva! Найкрасивіші 2018" (відеорепортаж з червоної доріжки: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)

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