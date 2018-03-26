"Стараюсь питаться правильно и регулярно": Регина Тодоренко рассказала о своем идеальном завтраке

Телеведущая обратилась к подписчикам с просьбой приучать свой организм к здоровому питанию

Популярная певица и ведущая Регина Тодоренко поделилась секретом своего идеального здорового завтрака.

Так, Тодоренко призналась: "В последнее время я очень стараюсь питаться правильно и регулярно, правда, с таким ритмом жизни как у меня, не всегда выходит. Самой важной частью рациона я считаю ЗАВТРАК. Чтобы день прошел продуктивно, важно дать организму как можно больше энергии".

Регина Тодоренко о любимом завтраке (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Оказалось, что экс-ведущая шоу "Орел и Решка" самостоятельно готовит домашние йогурты.

"Мой завтрак - это домашний йогурт, который готовлю сама, свежие фрукты и сыр Ламбер. По-моему, это самая здоровая пища. Да еще и безумно вкусная. Приучайте свой организм к правильному завтраку, и он скажет вам "спасибо", - подытожила Тодоренко.

Регина Тодоренко с мамой Ириной (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Кстати, ранее Регина Тодоренко прокомментировала самые необычные слухи о себе.

Оказалось, что телеведущей приписывают идеальную семейную жизнь с мужем-боксером и сыном.

Напомним, в киевском дворце "Украина" 2 февраля состоялась 10-я юбилейная церемония награждения "Viva! Самые красивые 2018" (видеорепортаж с красной дорожки: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)

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