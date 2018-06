Стильна Віра Брежнєва продефілювала по вулицях Італії (фото)

Віра Брежнєва і її подруга Катя Сільченко серйозно підготувалися до "італійської казки"

Українська співачка Віра Брежнєва, яка зараз активно будує кар'єру в Росії, поділилася зі своїми instagram-підписниками дуже яскравими і привабливими фото, зробленими під час відвідування романтичної Італії.

При цьому зазначимо, що в середземноморське "місто мрій" Брежнєва вирушила не одна, а разом зі своєю давньою подругою – українським дизайнером Катериною Сільченко.

Надзвичайно стильну фотосесію дівчата влаштували на вулицях Флоренції – місті-столиці італійського регіону Тоскана.

"Бонджорно! Дві блондинки в Італії не залишаться непоміченими. With my partner in crime", - підписала знімки Віра Брежнєва.

Віра Брежнєва і Катя Сільченко в Італії (фото: instagram.com/ververa)

Для такої важливої фотосесії Брежнєва обрала облягаюче чорне плаття з бретельками-зав'язками на спині від бренду Alexander Terekhov. Відзначається, що такий наряд вартую 67,800 рублів (більше 28 тис. грн).

Віра Брежнєва у сукні за 68 тис. рублів (фото: instagram.com/ververa)

Катерина Сільченко вибрала сукню власного дизайну.

Віра Брежнєва і Катя Сільченко на фотосесії в Італії (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Нагадаємо, раніше в честь дня народження мами Віра Брежнєва поділилася зі своїми фанами унікальним сімейним фото.

"Who run the world?!" – підписала тоді знімок співачка.

Віра Брежнєва: цікаві факти (відео: STYLER.rbc.ua)