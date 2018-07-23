"Країні свої герої не потрібні": соліста Ріапобой обурили українці після боя Усика

Фото: Дмитро Шуров (facebook.com/pianoboy.band)

Музикант вважає, що нашій країні не потрібні свої герої

Соліст гурту Ріапобой Дмитро Шуров вважає, що реакція деяких українців на перемогу Олександра Усика продемонструвала те, що країні не потрібні свої герої. Про це музикант написав на своїй сторінці в Facebook.

"Мене бомбить. Я побачив у стрічці людей, невдоволених чимось у зв'язку з поєдинком Саші Усика – трансляціями, його словами, поведінкою... Як же замахали ці вічно смердючі ганчірки. Ви усвідомлюєте, що нинішній імідж України у світі – стрьомні жителі території між Європою і Ведмедями, які не поважають ні себе, ні інших? Які запросто зріжуть будь-який кут і свою країну розпродадуть, як старий непотрібний чайник?" - обурився співак.

Шуров зазначив, що за подібними закидами стоять лже-патріоти, які виросли за "совку".

"За**ахали лабораторні амеби, не відрізняють від слова справ. Ви, лже-патріоти-хамелеони, які виросли при совку або в 90-е, взагалі щось своє у житті створили, крім хаосу? Назвіть мені ще одну націю, яка, отримавши абсолютного чемпіона від імені своєї країни, буде ще щось від нього вимагати, замість того, щоб всі для нього зробити, що він захоче, назвати його іменем вулиці та школи?" – написав він.

"Зараз стільки крутого відбувається, але скільки ж, як і раніше, го*в головах. Вам не потрібні чемпіони. Вам не потрібно їхати на дитяче "Євробачення". Вам ні хріна не потрібно, ви хочете швидше сісти в маршрутку. Найкрутіше, що я вчора побачив, були його сльози (Усика - ред.). Я знаю, що ми з вами частина цих сліз, бо він там представляв нас, розуміючи, що цій країні свої герої, як і раніше не потрібні", - резюмував соліст Ріапобой.

Скріншот поста (facebook.com/dmitry.shurov)

До речі, Зеленський яскраво привітав Усика з перемогою.

Нагадаємо, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), об'єднавши всі чотири пояси - WBC, WBO, WBA і IBF. Боксео також став володарем трофею імені легендарного Мухаммеда Алі і першим українцем в історії, який переміг у турнірі Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series).

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