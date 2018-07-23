"Стране свои герои не нужны": солиста Pianoбой возмутили украинцы после боя Усика

Фото: Дмитрий Шуров (facebook.com/pianoboy.band)

Музыкант считает, что нашей стране не нужны свои герои

Солист группы Pianoбой Дмитрий Шуров считает, что реакция некоторых украинцев на победу Александра Усика продемонстрировала то, что стране не нужны свои герои. Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

"Меня бомбит. Я увидел в ленте людей, недовольных чем-то в связи с поединком Саши Усика – трансляциями, его словами, поведением… Как же замахали эти вечно зловонные тряпки. Вы осознаете, что нынешний имидж Украины в мире – стремные жители территории между Европой и Медведями, которые не уважают ни себя ни других? Которые запросто срежут любой угол и свою страну распродадут, как старый ненужный чайник?" - возмутился певец.

Шуров отметил, что за подобными упреками стоят лже-патриоты, которые выросли при "совке".

"За**ахали лабораторные амебы, не отличающие слова от дел. Вы, лже-патриоты-хамелеоны, выросшие при совке или в 90-е, вообще что-то свое в жизни создали, кроме хаоса? Назовите мне еще одну нацию, которая, получив абсолютного чемпиона от имени своей страны, будет еще чего-то от него требовать, вместо того, чтобы все для него сделать, что он захочет, назвать его именем улицы и школы?" – написал он.

"Сейчас столько крутого происходит, но сколько же по-прежнему го*на в головах. Вам не нужны чемпионы. Вам не нужно ехать на детское "Евровидение". Вам ни хрена не нужно, вы хотите побыстрее сесть в маршрутку. Самое крутое, что я вчера увидел, были его слезы (Усика - ред.). Я знаю, что мы с вами часть этих слез, потому что он там представлял нас, понимая, что этой стране свои герои по-прежнему не нужны", - резюмировал солист Pianoбой.

Скриншот поста (facebook.com/dmitry.shurov)

Кстати, Зеленский ярко поздравил Усика с победой.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), объединив все четыре пояса - WBC, WBO, WBA и IBF. Боксео также стал обладателем трофея имени легендарного Мухаммеда Али и первым украинцем в истории, который победил в турнире Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).

Непредсказуемые и смешные моменты на битвах взглядов