Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: стало відомо, що їм подарувала Єлизавета II

Церемонія одруження відбулася 19 травня

Королева Єлизавета II зробила традиційний подарунок молодятам принцу Гаррі і Меган Маркл. Про це повідомляє Metro.

Королева подарувала онукові і його обраниці котедж в Йорку. Він знаходиться на території маєтку Єлизавета II Сандрингем в Норфолку. Раніше цей будинок називали "Котеджем холостяка".

У 1893 рік цей котедж майбутнього короля Великобританії Георга V його батько. У той час Георг V був ще принцом Джорджем, герцогом Йоркським.

Зараз королівське подружжя живе в невеликому будинку в Ноттінгемі на території Кенсінгтонського палацу. Вони планують купити будинок в Австралії. У подарованому Єлизаветою II герцог і герцогиня Сассекские будуть відпочивати або, можливо, переїде сюди вже з дітьми.

Дарувати нерухомість дітям і внукам – це традиція у королеви. Принцу Вільяму і Кейт Міддлтон Єлизавета II подарувала особняк Анмер-Хол на території того ж маєтку Сандрингем.

До речі, Меган Маркл після весілля отримала власний герб.

Після одруження проста громадянка Америки отримала титул герцогині Сассекской, а також стала членом великої королівської сім'ї. Крім усього іншого герцогиня отримала власний герб, який був наповнений глибокими смислами, що зв'язують його з походженням дівчини. Так, на гербі в більшості своїй зображена символіка штату Каліфорнія, звідки родом Меган Маркл.

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