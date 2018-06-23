Весілля зірок серіалу "Гра престолів": з'явилися перші фото

Батько нареченої був у традиційному шотландському вбранні

В Шотландії відбулося весілля двох зірок серіалу "Ігри престолів" Кита Харінгтона і Роуз Леслі. Перші фотографії з весільної церемонії вже з'явилися в Instagram.

Скріншот фото (instagram.com/roseleslie)

Відомо, що весілля відбулося у фамільному замку Роуз Леслі на півночі Шотландії. Про заручини зірок стало відомо ще у вересні минулого року, але дата весілля і місце проведення церемонії трималося в строгому секреті до останнього моменту.

У батька Роуз Себастьяна Леслі є замок Уордхилл, який знаходиться неподалік від шотландського міста Абердін.

Скріншот фото (instagram.com/people)

Дата весілля з'явилася в записах відділу реєстрації актів цивільного стану містечка Хантлі в графстві Абердиншер. Крім того, у п'ятницю, напередодні заходу, в Уордхилл прибули колеги акторів з серіалу, Емілія Кларк і Пітер Дінклейдж.

Відносини Роуз і Кита тривали кілька років, але вони не поширювалися про свої почуття. На всі питання в інтерв'ю зірки відповідали ухильно.

Скріншот фото (instagram.com/gotinsider)

Кіт Харінгтон грає одну з головних ролей в серіалі "Гра престолів", - Джона Сноу, а Леслі припинила роботу через два роки після початку зйомок, так як її героїня Ігрітт загинула.

З минулого літа подружжя володіє невеликим маєтком на сході Англії, центральна будівля якого - дерев'яний будинок XV століття - обійшлося їм в 1,75 млн фунтів (2,49 млн доларів).

Скріншот фото (instagram.com/merveoneriyoo)

Як сказав з цього приводу сам Харінгтон, він переїхав туди зі своєю кращою подругою Роуз і що він дуже-дуже щасливий.

На весільній церемонії Кіт був у класичному костюмі-трійці, Роуз в мереживному вбранні нареченої і з довгою фатою.

Скріншот фото (instagram.com/world.of.ice.and.fire)

В руки чоловіка, який чекав наречену біля вівтаря, Леслі передав її батько. Він, до речі, був одягнений на шотландський манер - у шотландський кілт.

Після урочистої церемонії молодят обсипали рисом і пелюстками.

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