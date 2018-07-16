Світлана Лобода розсекретила ім'я новонародженої доньки

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Дівчинка отримала дуже незвичайне ім'я

Відома співачка Світлана Лобода повідомила, як вона назвала свою новонароджену дочку. Про це співачка розповіла в інтерв'ю для журналу HELLO!

Світлана Лобода повідомила, що новонароджена дочка отримала ім'я Тільда.

Нагадаємо, 35-річна співачка стала мамою вдруге в травні 2018 року. Свою другу доньку вона народила в престижній клініці в Лос-Анжелесі. Про батька своєї другої дочки Світлана Лобода не поширюється, але ходять чутки, що це 57-річний Тілль Ліндеманн, лідер німецької групи Rammstein.

Світлана Лобода познайомилася з Тиллем Линденманном в 2017 році на фестивалі "Спека" в Баку. Лінденманн практично відразу ж був оточений пресою і перезнайомився з усією російською естрадою, в тому числі і з Лободою.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Старшій дочці співачки, Євангеліні, вже сім років. Її батько – танцюрист Андрій Цар, з яким Світлана Лобода жила кілька років у цивільному шлюбі і розлучилася незабаром після народження дівчинки. Відомо, що з Андрієм Царем у Світлани склалися прекрасні дружні відносини.

Світлана Лобода з Євангеліною (фото: instagram.com/lobodaofficial)

До речі, Світлана Лобода поділилася подробицями пологів.

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