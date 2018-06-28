Син Джонні Деппа і Ванесси Параді серйозно хворий

Співачка не прийшла на власну прем'єру фільму через хворобу сина

16-річний син 55-річного голлівудського актора та музиканта Джонні Деппа і 45-річної французької співачки і актриси Ванесси Параді серйозно хворий. Про це повідомляє The Independent.

За даними видання, 26 червня Параді не прийшла на паризьку прем'єру своєї драми "Ніж у серце", оскільки залишилася вдома зі своїм сином Джоном "Джеком" Крістофером Деппом III.

"На жаль, Ванесса Параді не змогла приєднатися до нас сьогодні ввечері - їй довелося бути відсутньою через серйозні проблеми зі здоров'ям сина", - повідомив режисер фільму Ян Гонсалес.

Чим саме хворий син Деппа і Пакраді - поки невідомо.

Джонні Депп і Ванесса Параді прожили разом близько 14 років. За час відносин у пари народилися двоє дітей: дочка Лілі-Роуз і син Джек.

До речі, Джонні Депп прокоментував розлучення з Ембер Херд.

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