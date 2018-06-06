"Так ось на кого ви схожі": Катя Осадча поділилася рідкісним фото з батьком

Сім'я ведучої організувала невелике свято в тісному колі близьких

Популярна українська телеведуча рідко ділиться сімейними знімками з батьками. Проте нещодавно Осадча "зруйнувала традицію" і опублікувала на своїй Іnstagram-сторінці спільне фото з батьком.

Як пояснює сама ведуча, вона святкувала 6 червня день народження батька.

"День народження Тата, з дитинства це - перші дні канікул, пух тополі та багато троянд у ванній. Сьогодні це тепле сімейне свято і гарний привід всім разом зібратися. Тато, Многая літа!" – зворушливо привітала свого тата Катя Осадча.

Катя Осадча з батьком Олександром Володимировичем (фото: instagram.com/kosadcha)

Відзначимо, що батько української телеведучої – Осадчий Олександр Володимирович, генеральний директор "Київприлад". Мама Каті – Ганна Павлівна – по професії бібліотекар.

Підписники телеведучої поспішили відзначити, що вона дуже схожа на свого батька.

"Вітання папі! Гарний він у вас і ви дуже з ним схожі", - пише yulianata.

"Як ви схожі", - коментує da.sha852.

"Одне обличчя! Катюша – копія Тато. Клас", - посміхається nadezhda_hadjinova.

Скріншот коментарів instagram.com/kosadcha

На святі, безумовно, був і чоловік Осадчої – телеведучий Юрій Горбунов, який поділився спільною фотографією з дружиною.

"Вечір" – лаконічно підписав знімок Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

До речі, нещодавно Катя Осадча вийшла у світ з маленьким сином Ванею. Популярна українська телеведуча відвідала виставу в одному з невеликих столичних театрів.

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