"Так ось на кого ви схожі": Катя Осадча поділилася рідкісним фото з батьком

Сім'я ведучої організувала невелике свято в тісному колі близьких
Популярна українська телеведуча рідко ділиться сімейними знімками з батьками. Проте нещодавно Осадча "зруйнувала традицію" і опублікувала на своїй Іnstagram-сторінці спільне фото з батьком.
Як пояснює сама ведуча, вона святкувала 6 червня день народження батька.
"День народження Тата, з дитинства це - перші дні канікул, пух тополі та багато троянд у ванній. Сьогодні це тепле сімейне свято і гарний привід всім разом зібратися. Тато, Многая літа!" – зворушливо привітала свого тата Катя Осадча.
Катя Осадча з батьком Олександром Володимировичем (фото: instagram.com/kosadcha)
Відзначимо, що батько української телеведучої – Осадчий Олександр Володимирович, генеральний директор "Київприлад". Мама Каті – Ганна Павлівна – по професії бібліотекар.
Підписники телеведучої поспішили відзначити, що вона дуже схожа на свого батька.
"Вітання папі! Гарний він у вас і ви дуже з ним схожі", - пише yulianata.
"Як ви схожі", - коментує da.sha852.
"Одне обличчя! Катюша – копія Тато. Клас", - посміхається nadezhda_hadjinova.
Скріншот коментарів instagram.com/kosadcha
На святі, безумовно, був і чоловік Осадчої – телеведучий Юрій Горбунов, який поділився спільною фотографією з дружиною.
"Вечір" – лаконічно підписав знімок Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
До речі, нещодавно Катя Осадча вийшла у світ з маленьким сином Ванею. Популярна українська телеведуча відвідала виставу в одному з невеликих столичних театрів.
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