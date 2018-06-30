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"Така природна": Світлана Лобода вразила шанувальників чуттєвим фото

STYLERЗірки        30.06.2018 - 01:39
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода також забарвила кінчики волосся в блакитний колір

Українська поп-виконавиця Світлана Лобода, яка в кінці травня цього року вдруге стала мамою, поділилася зі своїми instagram-підписниками дуже ніжним знімком. Примітно, що в цей раз 35-річна співачка відмовилася від яскравого макіяжу, поставши в природній красі. Саме це і підкупило її фанатів найбільше.

світлана Лобода

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Підписники співачки поспішили відзначити, що саме такою, ніжною і романтичною, вони хотіли б частіше бачити свою улюбленицю.

"Така природна... шалено красива", - пише katrineberikutina.

"Світланка, дуже чуттєве фото", - зазначає kirsanovairiska.

"Які глибокі очей! А погляд", - захоплюється dmitrieva_79.

"Принадність, давай нові фото, адже ти зараз ще красивіша", - пише alicemomot.

Скріншот коментарів instagram.com/lobodaofficial

Лобода після пологів

Світлана Лобода після пологів

Світлана Лобода після пологів (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Зазначимо, що друга дочка у Лободи народилася 24 травня. Пологи проходили в Лос-Анджелесі в клініці Седарс-Синай. Ще досі не відомо, як молода мама назвала свою доньку. Ім'я батька дитини Лобода також тримає в таємниці.

Нещодавно стало відомо, що після поповнення в родині Світлана Лобода вдвічі підняла свої гонорари.

"Нічого дивного в зростанні винагороди немає. Так робить чимало хто – Брежнєва, Гагаріна... Адже тепер їм є від чого відмовлятися, – це час, який можна провести з дитиною. У Лободи взагалі окрема історія, літати на замовлення їй доведеться з Америки", - розповів один з організаторів зіркових концертів.

Світлана Лобода: цікаві факти

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Теги: Світлана Лобода
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