"Такого заряду я давно не отримував!" Популярна українська група випустила новий кліп

DILEMMA представила кліп "Майлав" (фото: прес-служба групи)

Група DILEMMA представила відео до свого літнього хіта "Майлав"

Популярна українська група DILEMMA випустила кліп на сингл "Майлав".

Нове відео колективу - це подвійна порція позитивної енергії, драйву і гумору. Крім того, фронтмен групи Джей у кліпі сідає на шпагат між двох крутих авто, як Жан-Клод Ван Дамм.

"Це кращий кліп групи! Упевнений, що деякі кадри змусять глядача не просто посміхнутися, а засміятися вголос. Дівчатка, круті шмотки, танці та лиця на рівному флексі", - говорить Джей.

DILEMMA представила кліп "Майлав" (фото: прес-служба групи)

Його слова підтверджує і Майстер - другий учасник DILEMMA.

"Такого заряду я давно не отримував! В цьому кліпі є все - секс, яскраві образи і, разом з тим, вибух мозку! Ми там чого тільки не робимо: купаємося у ванній, літаємо, танцюємо. Дуже хотіли здивувати шанувальників новими нестандартними рішеннями. Сподіваюся, вийшло!" - зазначив він.

DILEMMA - Майлав

Додамо, що режисером кліпу став Радислав Лукін, відомий по роботі з групами "Антитіла", KAZAKY, "Мачете", співачкою Марією Яремчук і багатьма іншими.

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