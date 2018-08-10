"Танцюй, Оксана, танцюй": в мережі розгорівся скандал через флешмоб на підтримку Марченко

Фото: Оксана Марченко (facebook.com/oksana.marchenko)

Користувачі обурені участю телеведучої у відомому танцювальному проекті

Шанувальники телеведучої Оксани Марченко організували флешмоб у підтримку її участі у відомому танцювальному проекті "Танці з зірками". Про це повідомляє сайт Сlutch.ua

Флешмоб, який організували шанувальники телеведучої Оксани Марченко в соціальній мережі Instagram, підписали подвійним хештегом #ОксанаТанцуй #ОксанаТанцюй.

Ініціатори акції закликають фанатів записувати невеликі відео з танцювальними рухами і публікувати в мережі. Обов'язкова умова – герой відео повинен сказати ключову фразу: "Оксана, танцюй! Ми з тобою".

У мережі із-за цього флешмобу розгорівся неабиякий скандал. Користувачі не розуміють, як можна говорити про танці, коли в країні є важливіші проблеми, а також обурені тим, що в улюбленому проекті буде брати участь Оксана Марченко, дружина скандального політика Віктора Медведчука.

"Жах. Запросіть Оксану в госпіталь до поранених хлопців, нехай подивиться їм в очі спочатку. У її чоловіка руки в крові цих хлопців. Її солодке життя-наша біда", - написала Юлія Ковалено.

Скріншот коментарів (facebook.com/clutchua)

Деякі користувачі висловлюють свою позицію в підтримку Оксани Марченко та її чоловіка Віктора Медведчука.

"Медведчук працює в напрямку звільнення наших хлопців з полону. І за його ініціативою і роботі багатьох звільнили", - пише Наталія Моренова.

Скріншот коментарів (facebook.com/clutchua)

Також користувачі висловлюють думку, що весь цей скандал підігрівається спеціально, щоб змусити людей сваритися.

"А по-моєму, плювати, буде Оксана танцювати чи ні. Яка різниця? Поки нами можна маніпулювати за допомогою такої фігні - все погано!" - написала Лідія Дворська.

Скріншот коментарів (facebook.com/clutchua)

Також користувачі цікавляться, в чому конкретно вина Оксани Марченко, крім того, що вона дружина скандального політика?

Скріншот коментарів (facebook.com/clutchua)

До речі, дочка Віктора Медведчука і Оксани Марченко Дар'я – хрещениця Володимира Путіна і Світлани Медведєвої – дружини колишнього президента РФ Дмитра Медведєва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що колектив каналу "1+1" висловив свій протест проти участі телеведучої в популярному проекті "Танці з зірками", трансляція якого має розпочатися 26 серпня.

А також ми повідомляли про те, що свою позицію з приводу участі в проекті Оксани Марченко висловив і генеральний директор телеканалу Олександр Ткаченко.

"Журналісти мають право висловлювати свою думку в тому числі і з приводу рішень каналу. Проте, хотів би зазначити, що в проекті "Танці з зірками" беруть участь найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від їх політичних поглядів і переконань", - зазначив Ткаченко.

Відео: РБК-Україна