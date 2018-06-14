TAYANNA з'явилася на прем'єрі анімаційного фільму "Суперсімейка 2" (фото)

Як стало відомо, відома співачка озвучила головного персонажа з нового мультфільму

13 червня в київському кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ анімації "Суперсімейка 2". До команди українського дубляжу приєдналася супергеройська команда зірок: Олександр Усик, TAYANNA, Наталя Сумська.

Примітно, що співачка TAYANNA змогла відвідати показ. Зірка прийшла в кіно разом з сином.

Фото: TAYANNA з сином (прес-служба)

"Сучасна анімація дивовижна! Ми з задоволенням дивилися першу частину пригод Суперсімейки з сином, добре знаємо всіх героїв. Для мене великою і приємною несподіванкою стала участь у дубляжі. Дубляж фільму - це неймовірний досвід, ти пропускаєш героя через себе, перевтілюєшся в нього. Моя героїня Войд володіє телекінезом, вона дуже цікава і емоційна. Переконана, що глядачі її полюблять", - прокоментувала TAYANNA.

Фото: гості показу (прес-служба)

Також першими стрічку зуміли оцінити Олександр Скічко, Наталія Сумська, Євген Сморигін, Сальто Назад, Олег Панюта і багато інші.

Фото: гості показу (прес-служба)

Про мультфільмі:

Суперсімейка Парр зазнала кілька змін після першої частини їх пригод. Тепер і маленький Джек-Джек починає проявляти свої суперздатності, і юні Даш і Віолет мають різні проблеми їхнього віку, і батьки трохи помінялися місцями. Еластика зараз дуже популярна особистість, яка покращує імідж супергероїв у світі. Містер Винятковий ж повинен сидіти з дітьми, що для чоловіка виявляється не таким вже й простим завданням. У суперсімейки, а також їх друга Фреона, з'являються великі проблеми, коли вони дізнаються про нового сильного ворога. Їм потрібно всім знову попрацювати разом, що простіше сказати, ніж зробити.

Відео: Суперсімейка 2 (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Нагадаємо, TAYANNA подарувала свій голос новому проекту Disney.